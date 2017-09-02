2 сентября возможны осадки
2 сентября 2017, 06:00
Местами по республике усилится ветер.
На севере и северо-востоке республики с прохождением фронтальных разделов ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике усилится ветер, на западе, юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере местами - туман.
В Акмолинской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром гроза, туман. В Павлодарской области ожидается местами туман, ночью гроза.
В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области - местами пыльная буря, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается ночью и утром местами туман.
В Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.
Днем в Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Кызылординской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.
В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: частично облачно, +31°.
В Алматы: ясно, +31°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: SmartNews.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875834-511e5293a86872add088f1bc439ecf0e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...