2 сентября возможны осадки

На севере и северо-востоке республики с прохождением фронтальных разделов ночью местами пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .

Местами по республике усилится ветер, на западе, юге и юго-востоке с пыльной бурей, на севере местами - туман.





В Акмолинской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром гроза, туман. В Павлодарской области ожидается местами туман, ночью гроза.





В Южно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Атырауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Жамбылской области - местами пыльная буря, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Мангистауской областях ожидается ночью и утром местами туман.





В Восточно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.





Днем в Атырауской, Актюбинской областях ожидается сильная, местами очень сильная жара. В Кызылординской, Алматинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.





В Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, местами в Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



