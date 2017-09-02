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Белый дом опубликовал фото разговора Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым

2 сентября 2017, 06:17

Опубликовал фото директор Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино.

В Сети появилось фото телефонного разговора Президента США Дональда Трампа с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Zakon.kz.

«Директор Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино опубликовал фото телефонного разговора Президента Дональда Трампа с Президентом Нурсултаном Назарбаевым», - сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.



Напомним, 1 сентября Нурсултан Назарбаев и Дональд Трам обсудили по телефону состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений.


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