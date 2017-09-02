Белый дом опубликовал фото разговора Дональда Трампа с Нурсултаном Назарбаевым
2 сентября 2017, 06:17
Опубликовал фото директор Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино.
В Сети появилось фото телефонного разговора Президента США Дональда Трампа с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Zakon.kz.
«Директор Белого дома по социальным медиа Дэн Скавино опубликовал фото телефонного разговора Президента Дональда Трампа с Президентом Нурсултаном Назарбаевым», - сообщил на своей странице в Фейсбуке руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
Today, President Donald J. Trump talks on the phone with Kazakhstan President Nursultan Nazarbayev in the Oval Office @WhiteHouse. pic.twitter.com/kOc4WKYaTs— Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 1 сентября 2017 г.
Напомним, 1 сентября Нурсултан Назарбаев и Дональд Трам обсудили по телефону состояние и перспективы развития казахстанско-американских отношений.
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