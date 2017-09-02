В Париже эвакуировали Эйфелеву башню из-за вероятного террориста

В Париже эвакуировали Эйфелевую башню из-за подозрения на теракт. Об этом передает Лента.ру со ссылкой на The Daily Mail.





«Полная блокада. Нас заперли внутри. Говорят, какой-то парень вел себя странно, но оружия у него вроде нет. Обслуживающий персонал заперт вместе с нами», - сообщил газете один из туристов.





На месте работают кинологи с собаками. Кроме того, по некоторым данным, эвакуирована одна из станций поезда Eurostar.





6 июня на башню попытался прорваться мужчина с ножом. Тогда никто не пострадал. В марте сообщалось, что власти Парижа решили оградить Эйфелеву башню стеной из пуленепробиваемого стекла высотой 2,5 метра. Ее планируют возвести к концу 2018 года. Ориентировочная стоимость проекта - 20 миллионов евро.





Стену построят на месте металлического забора, который установили к чемпионату Европы по футболу 2016 года. В январе появилась информация, что мэрия Парижа намерена потратить 300 миллионов евро на модернизацию башни. Уточнялось, что средства пойдут на уменьшение очередей к достопримечательности и косметический ремонт объекта.



