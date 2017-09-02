Казахстанские школьники отмечают День знаний
2 сентября 2017, 08:34
К 1 сентября свои двери открыли 35 новых школ.
Сегодня в Казахстане около 380 тысяч детей пошли в первый класс. Торжественные линейки проходят во всех школах республики, передает МИА «Казинформ».
В этом году в связи с празднованием Курбан Айта торжественные школьные линейки и начало учебного года были перенесены на 2 сентября. Отметим, количество первоклашек в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 10,5 тыс. детей.
К 1 сентября свои двери открыли 35 новых школ. Кроме того, в 300 школах завершен капитальный ремонт, а в 410 школах проведен текущий ремонт.
Стоит отметить, что в этом году в школах продолжится переход на обновленное учебное содержание, начатое в прошлом году. В этом году на обновленную программу дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы. Также начинается масштабный пилотный проект ведения предметов на английском языке у более чем 1,5 тыс. учителей, которые закончили или заканчивают языковые курсы.
Фото: Казинформ
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