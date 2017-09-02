Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Казахстанские школьники отмечают День знаний

2 сентября 2017, 08:34

К 1 сентября свои двери открыли 35 новых школ.

Сегодня в Казахстане около 380 тысяч детей пошли в первый класс. Торжественные линейки проходят во всех школах республики, передает МИА «Казинформ».

В этом году в связи с празднованием Курбан Айта торжественные школьные линейки и начало учебного года были перенесены на 2 сентября. Отметим, количество первоклашек в этом году по сравнению с прошлым увеличилось на 10,5 тыс. детей.

К 1 сентября свои двери открыли 35 новых школ. Кроме того, в 300 школах завершен капитальный ремонт, а в 410 школах проведен текущий ремонт.

Стоит отметить, что в этом году в школах продолжится переход на обновленное учебное содержание, начатое в прошлом году. В этом году на обновленную программу дополнительно переходят 2, 5 и 7 классы. Также начинается масштабный пилотный проект ведения предметов на английском языке у более чем 1,5 тыс. учителей, которые закончили или заканчивают языковые курсы.

Фото: Казинформ

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...