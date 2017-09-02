Казахстан уступает Кубе и Узбекистану по количеству боксеров в финале чемпионата мира-2017

За «золото» поборются Кайрат Ералиев (56 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).

Три казахстанских боксера сумели пробиться в финал в своих весовых категориях на чемпионате мира в Гамбурге (Германия), сообщает Sports.kz.





За «золото» поборются Кайрат Ералиев (56 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).





По количеству представителей страны на решающей стадии турнира Казахстан занимает третье место. Лидирует Куба — семь боксеров, на втором месте Узбекистан — четыре.





Финальные бои пройдут в субботу, 2 сентября, и начнутся в 22:00 по астанинскому времени.





Фото: Данияра Майлыбаева



