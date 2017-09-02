Казахстан уступает Кубе и Узбекистану по количеству боксеров в финале чемпионата мира-2017
2 сентября 2017, 08:49
За «золото» поборются Кайрат Ералиев (56 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
Три казахстанских боксера сумели пробиться в финал в своих весовых категориях на чемпионате мира в Гамбурге (Германия), сообщает Sports.kz.
За «золото» поборются Кайрат Ералиев (56 кг), Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг).
По количеству представителей страны на решающей стадии турнира Казахстан занимает третье место. Лидирует Куба — семь боксеров, на втором месте Узбекистан — четыре.
Финальные бои пройдут в субботу, 2 сентября, и начнутся в 22:00 по астанинскому времени.
Фото: Данияра Майлыбаева
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