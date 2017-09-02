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В Иваново в Курбан-байрам сбежал баран и бегал по улицам города

2 сентября 2017, 09:11

Сообщалось, что животное, которое видели на Лежневской и других улицах, сбежало от заклания на Курбан-байрам.

Баран с лентами на шее бегал по центральным улицам Иваново в день празднования Курбан-байрама, сообщают местные СМИ со ссылкой на ролики в YouTube, сообщает РИА Новости.

В пятницу в ряде СМИ Иваново, соцсетях и на YouTube появились видео и фото бегающего по улицам города барана с обрывками лент на шее. Сообщалось, что животное, которое видели на Лежневской и других улицах, сбежало от заклания на Курбан-байрам.



"Я в шоке! Еду, никого не трогаю… И вдруг! Баран в центре Иваново! Сюрприз водителям на 1 сентября… Надеюсь, он не попадет под колеса и его поймают", — написала автор одного из видео с бегающим животным Любовь Смолинская.

В социальных сетях жители Иваново активно обсуждают инцидент. "Шашлык у кого-то убежал", "это он от Курбан-байрама спасается", — комментируют происшествие пользователи соцсетей

Забавным им кажется и то, что животное бегало в центре.

Между тем, полиция и руководство мусульманской общины заявили РИА Новости, что ничего не знают об инциденте.

"У нас никаких инцидентов, связанных с бараном, не было", — сообщил РИА Новости представитель управления МВД Ивановской области.

Председатель Духовного управления мусульман Ивановской области Фярит Ляпин в беседе с РИА Новости сказал, что такой факт ему не известен. По словам Ляпина, в регионе верующим уже привозят мясо, которое к празднику разделывают в специальных местах.

О дальнейшей судьбе животного не сообщается.

Фото: РИА Новости



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