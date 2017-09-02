В Иваново в Курбан-байрам сбежал баран и бегал по улицам города
2 сентября 2017, 09:11
Сообщалось, что животное, которое видели на Лежневской и других улицах, сбежало от заклания на Курбан-байрам.
Баран с лентами на шее бегал по центральным улицам Иваново в день празднования Курбан-байрама, сообщают местные СМИ со ссылкой на ролики в YouTube, сообщает РИА Новости.
В пятницу в ряде СМИ Иваново, соцсетях и на YouTube появились видео и фото бегающего по улицам города барана с обрывками лент на шее. Сообщалось, что животное, которое видели на Лежневской и других улицах, сбежало от заклания на Курбан-байрам.
"Я в шоке! Еду, никого не трогаю… И вдруг! Баран в центре Иваново! Сюрприз водителям на 1 сентября… Надеюсь, он не попадет под колеса и его поймают", — написала автор одного из видео с бегающим животным Любовь Смолинская.
В социальных сетях жители Иваново активно обсуждают инцидент. "Шашлык у кого-то убежал", "это он от Курбан-байрама спасается", — комментируют происшествие пользователи соцсетей
Забавным им кажется и то, что животное бегало в центре.
Между тем, полиция и руководство мусульманской общины заявили РИА Новости, что ничего не знают об инциденте.
"У нас никаких инцидентов, связанных с бараном, не было", — сообщил РИА Новости представитель управления МВД Ивановской области.
Председатель Духовного управления мусульман Ивановской области Фярит Ляпин в беседе с РИА Новости сказал, что такой факт ему не известен. По словам Ляпина, в регионе верующим уже привозят мясо, которое к празднику разделывают в специальных местах.
О дальнейшей судьбе животного не сообщается.
Фото: РИА Новости
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875843-2e0cf015846fdd49cf72a013da693de7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...