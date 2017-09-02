В Иваново в Курбан-байрам сбежал баран и бегал по улицам города

В пятницу в ряде СМИ Иваново, соцсетях и на YouTube появились видео и фото бегающего по улицам города барана с обрывками лент на шее. Сообщалось, что животное, которое видели на Лежневской и других улицах, сбежало от заклания на Курбан-байрам.













"Я в шоке! Еду, никого не трогаю… И вдруг! Баран в центре Иваново! Сюрприз водителям на 1 сентября… Надеюсь, он не попадет под колеса и его поймают", — написала автор одного из видео с бегающим животным Любовь Смолинская.





В социальных сетях жители Иваново активно обсуждают инцидент. "Шашлык у кого-то убежал", "это он от Курбан-байрама спасается", — комментируют происшествие пользователи соцсетей





Забавным им кажется и то, что животное бегало в центре.





Между тем, полиция и руководство мусульманской общины заявили РИА Новости, что ничего не знают об инциденте.



