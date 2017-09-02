О трагедии на шахте «Казахстанская» рассказали спасшиеся горняки

Подземный электрослесарь Александр Иванов с 36-летним стажем подземной работы рассказал, что мгновенный выброс метана не сопровождался хлопком или другим шумом.

Его супруга в ночь трагедии чувствовала тревожность.

Вскоре шахтер позвонил жене и сообщил, что его госпитализируют с отравлением.

Рядом с Александром Геннадьевичем в одной палате токсикологического отделения лежит горный мастер Валентин Шаповалов. Не спасатели, а именно Валентин первым спустился в аварийный забой, чтобы узнать причину отсутствия сведений о газе с датчиков контроля метана забоя вентиляционной сбойки 332 Д6-1-3. Его отправила на разведку оператор автоматизированной газовой защиты.





«Видимость в забое была нулевая, все в пыли. Чем ближе я подходил к эпицентру, тем хуже мог управлять ногами. Это симптомы отравления организма метаном. Я тут же включил самоспасатель и пошел дальше в забой. Шкала прибора показала максимальную отметку уровня метана, которой оснащена - шесть процентов. Фактически там было 70 процентов газа. Когда шел, споткнулся о тело Максима Шебанова. Он не подавал признаков жизни. На свет фонаря зрачки не реагировали... Только недавно виделись, общались. А теперь их нет», - рассказывает Валентин Шаповалов.





Глубже в забое горный мастер нашел тело Рустама Ахметжанова. Рядом лежал Валерий Руденко. Мастер поднялся на поверхность и доложил о смерти горняков. Прибывшие спасатели военизированной аварийно-спасательной службы Комитета индустриального развития и промышленной безопасности подняли тела на поверхность земли. После выздоровления все трое намерены вернуться в шахту на прежние места работы.





«Супругу осталось шесть лет до пенсии. Он 36 лет жизни отдал шахте. Мы с ним в браке 34 года. Когда познакомились, он уже работал горняком. Профессия опасная. Но она дает пользу людям, расцвет экономике. Жаль, что эта польза стране дается такой ценой - здоровьем и жизнью», - сказала Наталья, супруга Александра Иванова.





Похороны Рустама Ахметжанова, Валерия Руденко и Максима Шебанова состоятся второго сентября в Шахтинске и в поселке Новодолинка.





Напомним, в 4 часа утра 31 августа в забое шахты «Казахстанская» компании «Арселор Миттал Темиртау», что в городе Шахтинске, произошел внезапный выброс газа метана. В компании «АрселорМиттал Темиртау» уточнили, что на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. 49 спасателей и 9 единиц техники задействованы в проведении работ по ликвидации аварии. Найдены три трупа рабочих спасателями военизированной аварийно-спасательной службы «ВАСС «Комір» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК. В списке погибших -34-летний Рустам Ахметжанов, 37-летний Валерий Руденко, 31-летний Максим Шебанов. Еще трое госпитализированы. Жена Максима Шебанова беременна.





Все новости по теме читайте здесь

Фото: Казинформ



