Трамп обсудит с мировыми лидерами реформу ООН
2 сентября 2017, 09:33
Мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом "начать эффективную реформу" ООН.
Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с мировыми лидерами 18 сентября в Нью-Йорке по реформе ООН, сообщает РИА Новости.
Как сообщает агентство, мировые лидеры будут приглашены на встречу, если подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН.
"Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", — говорится в проекте декларации.
Ранее сообщалось, что Трамп выступит на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Предстоящая 72-я сессия Генеральной Ассамблеи откроется 12 сентября в штаб-квартире ООН. Общеполитические дебаты в рамках недели высокого уровня начнутся 19 сентября.
Фото: AFP
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