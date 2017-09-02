В Акмолинской области сельчанин хранил 1 кг марихуаны

Более одного килограмма марихуаны изъяли полицейские у сельчанина в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД области.





"28 августа сотрудниками отдела криминальной полиции Астраханского РОВД в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий у жителя с. Новочеркасское 1970 года рождения было изъято наркотические вещество «марихуана высушенная». Вес изъятого наркотика, согласно проведенной судебной экспертизы составил более одного килограмма", - говорится в сообщении.





Как установили полицейские, подозреваемый ранее судим, состоит на учете по категории «наркоман», а марихуану хранил в гараже своего дома для собственного употребления. Сам задержанный пояснил, что наркотики употребляет уже более 30 лет, и сам же их выращивает. В ходе осмотра территории, оперативниками были обнаруженные кусты конопли в огороде задержанного.





В настоящее время по данному факту начато досудебное производство по ст. 296 ч.4 УК РК , ведется следствие.





Вместе с тем, по данным полиции только за 7 месяцев текущего года на территории Акмолинской области выявлено 122 наркопреступления, пресечено 59 фактов сбыта наркотических средств, из незаконного оборота изъято более 300 килограмм различных наркотических средств.



