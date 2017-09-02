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Казахстанcких и российских детей доставили из Ирака и Сирии в Грозный

2 сентября 2017, 10:22

12 человек на борту. Это русские, татары, башкиры, чеченцы, казахи.

Восемь детей и четыре женщин, вывезенные ранее в Ирак и Сирию, вернулись в Россию. Самолет с российскими и казахстанскими гражданами приземлился в пятницу в Грозном, передает ТАСС.

"12 человек на борту. Это русские, татары, башкиры, чеченцы, казахи", - сказал представитель главы Чечни на Ближнем Востоке и Северной Африке Зияд Сабсаби, уточнив, что среди вернувшихся чеченка с тремя сыновьями, жительница Твери с сыном и еще одна молодая женщина из Тюмени с сыном.

Также на борту находится гражданка Казахстана с тремя детьми.

Фото: Казинформ

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