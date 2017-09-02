Автобус протаранил эвакуатор в Алматы: пострадал один человек

Маршрутный автобус вписался в припаркованный грузовик в Алматы, пытаясь уйти от столкновения с каким-то третьим автомобилем. Так ДТП описал водитель пассажирского Yutong’а, передает patrul.kz





Со слов водителя автобуса, он двигался по улице Алтынсарина в северном направлении по выделенной спецполосе. После пересечения с улицей Шаляпина его якобы подрезал внедорожник неустановленной марки, и он резко повернул правее в сторону обочины, где стоял припаркованный эвакуатор Toyota. Многотонный автобус ударился боком о грузовик, в результате чего вдребезги разлетелись стекла входных дверей.





В этой аварии пострадала пассажирка автобуса, которой повредило ногу осколками стекла. Прибывшая «неотложка» доставила ее в ближайшую больницу. Сотрудники дорожно-патрульной полиции выясняют обстоятельства ДТП.



