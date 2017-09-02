В Алматы горел ТЦ "Адем"
2 сентября 2017, 10:46
Площадь пожара составила 5 кв.м.
В Алматы загорелся ТЦ "Адем", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
"02.09.2017 г. в 10:11 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о возгорании кровли ТЦ "Адем" по адресу: Северное кольцо. Пожарные расчеты на месте производят тушение", - сообщили в ДЧС.
Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в 10:18 часов.
Как выяснилось, произошло горение лакокрасочных изделий на кровле ТЦ "Адем".
Пожар локализован в 10:27 часов и ликвидирован в 10:29 часов.
Площадь пожара составила 5 кв.м. Пострадавших и жертв нет.
"Наличие большого количества использованных огнетушителей свидетельствует о том, что сотрудники торгового центра пытались самостоятельно потушить пожар и не сразу вызвали пожарных", - добавили в ведомстве.
Напомним, "Адем" горит уже не первый раз. Пожар был 26 апреля 2015, тогда сгорело порядка 25 тыс. кв. м.
Фото: Dixinews.kz
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