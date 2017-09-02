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В Казахстане стартует осенний призыв на срочную воинскую службу

2 сентября 2017, 11:11

Планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения.

В Казахстане стартует осенний призыв на срочную воинскую службу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Осенью 2017 года в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан планируется призвать свыше 16 тысяч граждан 1999-1990 годов рождения.

"В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 449 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2017 года», в целях комплектования воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан молодым пополнением осенью 2017 года, в Республике со 2 сентября текущего года к работе приступят призывные и медицинские комиссии", - говорится в сообщении.

При отборе и распределении призывников по воинским частям будут учитываться результаты предварительного изучения и имеющихся у них специальности, полученных до призыва. Комплектование воинских частей будет осуществляться по экстерриториальному принципу.

Для оперативного решения вопросов о порядке проведения призыва и медицинского освидетельствования в Министерстве обороны Республики Казахстан весь период будет работать «горячая линия». Ответственные должностные лица дадут разъяснение, ответят на все интересующие граждан вопросы.

Получить консультацию можно позвонив по телефонам: 8 (7172) 72-13-89 и 72-16-06.

Фото: МО РК





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