Школьные годы чудесные: как прошла первая линейка казахстанских первоклассников
2 сентября 2017, 11:52
В этом году около 380 тысяч детей пошли в первый класс, что на 10,5 тыс. больше, чем в прошлом году.
Сегодня во всех школах республики проходят торжественные линейки, передает Zakon.kz.
В этом году около 380 тысяч детей пошли в первый класс, что на 10,5 тыс. больше, чем в прошлом году.
Фото: соцсети
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