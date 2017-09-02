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Ерлан Сагадиев поздравил школьников с Днем знаний

2 сентября 2017, 12:43

Он отметил, что в текущем учебном году больших изменений не будет.

Сегодня в столичной школе-гимназии № 80 прозвенел первый звонок и состоялась торжественная линейка, в которой принял участие министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие учителя, школьники и родители! Всех Вас от чистого сердца поздравляю с сегодняшним праздником знаний - первым звонком, с началом нового учебного года! Желаю, чтобы наши дети стали ведущими учениками, получили качественные знания и хорошее воспитание, и в будущем, чтобы для них открылись все двери большой жизни! Пусть исполнится самая заветная мечта родителей!», - отметил в своем выступлении Ерлан Сагадиев.

Вместе с тем, он отметил, что в текущем учебном году больших изменений не будет.

«Все важные решения были приняты в прошлом учебном году. Теперь мы продолжим эту работу. Учителя готовы, учебники доставлены. Мы эту работу каждый день держим на контроле», - добавил министр.

Отметим, что школа-гимназия № 80 была открыта в 2015-2016 учебном году. Школа рассчитана на 1100 учеников. На сегодня здесь обучается 1380 школьников.

Фото: Казифнорм

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