В Казахстане разрабатывается новый Налоговый кодекс

Прошедшая в прошлом году кампания по легализации имущества позволила решить сразу несколько проблем. Предприниматели смогли вывести из тени свои капиталы, а местный бюджет получил дополнительные поступления в виде налогов на то же имущество.





«Были удовлетворены 1 920 заявлений на легализацию имущества на сумму почти 17 миллионов тенге. Были легализованы денежные средства на сумму 35,5 миллиардов тенге. Все эти денежные средства, конечно, вольются в экономику и принесут свои плоды. По имуществу расширится налогооблагаемая база, увеличатся поступления по налогу на имущество», — сказал руководитель управления ДГД Атырауской области Батырбек Юсупов.





Только за шесть месяцев этого года Атырауская область перечислила в государственный бюджет более 381 миллиарда тенге налогов. И это при том, что с начала года в стране работает измененный Налоговый кодекс, предусматривающий ряд смягчений и послаблений для бизнеса. К примеру, уплата земельного и имущественного налога после отчетного периода, что позволяет предпринимателям свободно использовать эти средства для развития. Еще одно важное для бизнеса нововведение - это снижение порога для постановки учета по налогу на добавленную стоимость.









«Встать на учет - это была целая проблем. Там такая кипа документов, все надо собирать. А сейчас 30 МРП, и любой, даже малый бизнес, крестьянское хозяйство, они могут сами зарегистрироваться даже в электронном формате», — говорит председатель Союза предпринимателей и работодателей Атырауской области Алия Беккужиева.





В настоящее время идет разработка новых изменений в Налоговый кодекс Казахстана. Основная его идеология будет направлена на защиту интересов, прежде всего, добросовестных налогоплательщиков. Новых изменений предприниматели ждут и уверены, что работать станет еще легче.