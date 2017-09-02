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Американского велосипедиста атаковала птица

2 сентября 2017, 13:27

Птица более десяти раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.

Американского велосипедиста-любителя атаковала птица. Видео было опубликовано на YouTube-канале ViralHog, сообщает Лента.ру.

«Я просто катался на велосипеде и развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Кажется, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал произошедшее мужчина.

Птица более десяти раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.

Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Максим Бельков подвергся нападению болельщика во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании».

Фото: скриншот

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