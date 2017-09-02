Американского велосипедиста атаковала птица
2 сентября 2017, 13:27
Птица более десяти раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.
Американского велосипедиста-любителя атаковала птица. Видео было опубликовано на YouTube-канале ViralHog, сообщает Лента.ру.
«Я просто катался на велосипеде и развлекался, когда некоторые пернатые друзья решили присоединиться ко мне на прогулке. Кажется, сороки открыли сезон раньше обычного», — прокомментировал произошедшее мужчина.
Птица более десяти раз ударила велосипедиста по шлему, после чего улетела.
Российский велогонщик швейцарской команды Katusha-Alpecin Максим Бельков подвергся нападению болельщика во время 12-го этапа веломногодневки «Вуэльта Испании».
Фото: скриншот
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