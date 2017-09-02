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В Жамбылской области открыли школу, построенную по программе «Нұрлы жол»

2 сентября 2017, 13:47

Сейчас в школе 46 учебных кабинетов, которые оснащены современным оборудованием.

Сегодня в микрорайоне салтанат города Тараза состоялось торжественное открытие школы-гимназии №30. Вместо здания, находившегося в аварийном состоянии, школьники теперь будут учится в новых и просторных классах, сообщает Zakon.kz.

С Днем знаний счастливых учеников и педагогов школы поздравил аким области Карим Кокрекбаев.



Новая школа на 1200 мест общей площадью 9190,01 квадратов появилась благодаря реализации программы «Нұрлы жол», направленной на развитие инфраструктуры в 2015-2019 годах.



Строительство профинансировал Национальный фонд Республики Казахстан. Проектная стоимость здания 1,3 миллиарда тенге. Своевременное завершение строительно-монтажных работа обеспечила подрядная организация ТОО «Арайстроймаркет - 2003».



Сейчас в школе 46 учебных кабинетов, которые оснащены современным оборудованием, интерактивными досками и всеми необходимыми средствами. Каждый кабинет обеспечен электронными учебниками и дисками.



Актовый зал вмещает в себя 351 человека, а в просторной столовой одновременно можно накормить 144 детей. По последнему слову техники оснащен и современный спортзал.



Основной язык обучения в школе – казахский. Получать знания детям будет помогать 81 педагог.



Следует отметить, что в этом году в 62 школах области изучение английского языка с 1 класса внедрено в виде пилотного проекта.



Сегодня также в эксплуатацию ввели пристройку к таразской школе-гимназии №24 на 300 мести и школу а 900 в массиве Шолдала. Оба объекта образования построены в рамках реализации программы «Нұрлы жол».


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