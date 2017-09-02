147 школах Мангистауской области прозвучал Первый звонок

Традиционно в этот день во всех школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года.

Сегодня, 2 сентября, в День знаний в школах Мангистауской области прозвучал Первый звонок. Это праздник для первоклашек, которые вступают в совершенно новую жизнь, сообщает Zakon.kz









Традиционно в этот день во всех школах прошли торжественные линейки, посвященные началу учебного года. Кроме того, прошел первый праздничные уроки – в этом году со школьниками говорили на тему «Я-патриот своей страны».









Сегодня во исполнение поставленных поручении в статье Президента РК «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия» в средней школе №5 г.Актау состоялся традиционный Первый звонок, на котором был открыт памятный бюст и музей государственному и общественному деятелю, лингвисту, писателю Нуртасу Ундасынову.









В торжественном мероприятии приняли участие аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, гости из городов Астана, Москва, Шымкент, Алматы иТуркестан. Среди них ученый, исследователь Канат Енсепов, журналист-писатель, автор книг о Н.Ундасынове Гульсим Оразалиева, общественный деятель, доктор юридических наук, профессор Бекет Тургараев, родственники известного деятеля Нуртаса Ундасынова, ветераны области, а также жители города, учителя и ученики школы.









В сложное предвоенное время он возглавил Совет Народных Комиссаров, преобразованный позже в Совет Министров КазССР, проработав в этой должности тринадцать лет. При нем были открыты училища и курсы по подготовке учителей в отдаленных районах, учительские институты в областных центрах. Как член бюро ЦК Казахстана Н.Ондасынов отвечал за вопросы культуры. Имя Нуртаса Ондасынова в народе всегда вспоминают с благодарностью и уважением. Его вклад в развитие экономики, науки и культуры оценили в полной мере, когда Казахстан стал Независимым государством.









Кроме того он сыграл важную роль в становлении Казахстана как будущей нефтяной державы. В свое время он пригласил двух профессоров из Московского института им. И.Губкина, чтобы они провели исследования запасов нефти. Это и стало началом освоения мангистауского черного золота.









-Глава государства в программе «Рухани жаңғыру» уделяет особое внимание историческим личностям, внесшим весомый вклад в развитие родной страны. Он особо подчеркнул, что в век развития информации имена таких людей должны стать духовным наследием для подрастающего поколения. В этот знаменательный день искренне хочу поздравить всех учителей и школьников с Днем знаний и желаю успехов во всех ваших начинаниях, - поздравил аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.









В подарок школе Ералы Тугжанов вручил телевизор.









Справка:

На сегодняшний день в 252 дошкольных учреждениях воспитываются 33 тысяч 497 ребенка. В этом году количество учеников достигло 128 тысяч, из них 16 тысяч это первоклассники. В связи с увеличением количества детей увеличивается и спрос на учебные заведения, поэтому в этом году началось строительство 9 школ. В этом году в сравнении с прошлым годом количество обладателей грантов увеличилось в два раза. Из 128 обладателей «Алтын белги» 93% стали обладателями государственных грантов. На востребованные специальности в регионе аким области выделил 50 грантов.







