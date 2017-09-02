8 новых школ распахнули двери для учеников Актюбинской области

В рамках реализации поручений Главы государства в Актюбинской области продолжается системная работа по ликвидации аварийных школ и трёхсменного обучения. В субботу, 2 сентября, в регионе были открыты сразу 8 новых школ, в их числе 3 школы в г.Актобе, передает Zakon.kz





Аким области Бердыбек Сапарбаев принял участие в торжественном открытии 2 школ в мкрн. «Батыс-2» на 320 и 600 ученических мест, а также посетил село им. К.Нокина, где сегодня распахнула двери новая школа на 320 мест. Новые объекты образования построены по программе «Нурлы жол».









- Развитие страны в первую очередь зависит от его уровня образования, культуры, воспитания граждан. Поэтому, каждое государство в первую очередь уделяет внимание социальной сфере. Вы хорошо знаете, что сделано в этом плане в Казахстане за 25 лет, какие сейчас строятся современные школы, детские сады, больницы, театры, спортивные сооружения. Это все направлено на то, чтобы Казахстан занял достойное место в мировом сообществе. Сегодня Казахстан - узнаваемое, успешное государство, в первую очередь, благодаря той политике, которую проводит наш Президент Нурсултан Назарбаев. Глава государства всегда говорит о том, что, невзирая на любые кризисы, финансирование социальной сферы будет увеличиваться. Во время последнего экономического кризиса во многих странах мира закрывались заводы, фабрики, социальные объекты, снижали зарплату и пенсию. В Казахстане этого не было, - отметил аким области, выступая с поздравительной речью перед учителями, школьниками и их родителями.





Б.Сапарбаев подчеркнул, что новые школы полностью соответствуют образовательным нормам и требованиям безопасности. Современные здания оснащены новейшими кабинетами, компьютерными классами, библиотеками, спортивными и актовыми залами, интерактивным мультимедийным оборудованием.









- Условия созданы, теперь дело за вами – за учителями, за учениками и родителями. Вы должны использовать возможности максимально, чтобы получить хорошее образование, быть достойными детьми Актюбинской области, - обратился к школьникам Б.Сапарбаев.





Аким области также призвал всех актюбинцев уделять больше внимания образованию детей, сохранять единство, трудиться и стремиться к прогрессу, новым технологиям и инновациям, для того чтобы воплотить в жизнь идею Главы государства «Мәңгілік ел» и ускорить вхождение Казахстана в 30-ку наиболее развитых стран мира.





Еще 5 новых школ сегодня распахнули двери в районах области – по одной в Мугалжарском, Иргизском, Шалкарском районах, и 2 - в Уилском. Все они заменят ветхие и аварийные здания.









Б.Сапарбаев побывал на торжественном мероприятии по случаю открытия новой школы в г.Кандыагаш Мугалжарского района. Здесь строительство осуществлялось также по программе «Нурлы жол». Новое здание рассчитано на прием 600 учеников, стоимость строительства - более 1,1 млрд. тенге.









Всего в Актюбинской области в текущем году строится 25 школ на 10 080 мест на общую сумму 24 млрд. тенге. Школы области в этом учебном году приняли 132 тыс. детей, более 16 тыс. из них – первоклассники.







