Школьник из Астаны продемонстрировал фотографическую память Андрею Малахову

Максиму нужно было запомнить из 70 ступенек исключительно те, что зелёного цвета.

В Москве прошли съёмки телепередачи о выдающихся детях. 10-летний Максим Саруханов из Астаны стал героем программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым". Телепередача снималась в Москве накануне, 30 августа, передает astana.day в Instahram.





Год назад Максима пригласили участвовать в программе "Удивительные люди" на телеканале "Россия-1". Максим сейчас учится в столичном лицее, занимается ментальной арифметикой с пяти лет.





"Редакторы программы "Удивительные люди" искали детей с математическими способностями. Они обратились в школу ментальной арифметики в Москве, и там им дали анкеты детишек. Они выбрали троих детей, в числе них наш Максим. Организаторы решили продемонстрировать его память. Специально для него придумали задания, мы дома перед съёмками репетировали. В итоге мы приехали на программу, Максим занял первое место и вышел в финал", - поведала мама Максима Ирина Шаповалова.





Речь идёт об испытании, когда Максиму нужно было запомнить из 70 ступенек исключительно те, что зелёного цвета. По ним-то школьнику и указали провести свою маму.





После первого опыта на телевидении родители Максима не ограничились участием в передачах. Спустя некоторое время тот же телеканал "Россия-1" открыл новую программу "Золото нации", юный казахстанец также стал в этой игре бронзовым призёром - ведущий проекта дал задание мальчику из Астаны подсчитать вес десятиметровой пиццы, сложив отдельно вес в граммах каждого ингредиента.





Мальчик с лёгкостью справился с задачей. "В воскресенье стартует второй сезон проекта "Удивительные люди", и нас пригласили на программу к Малахову, чтобы снять этакий анонс. Андрей спрашивал, как изменилась наша жизнь после участия в программах. Максиму дали решить уравнения, он легко с этим справился", - подытожила Ирина.







