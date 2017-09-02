В ЮКО новый учебный год начался с открытия 20 школ

Сегодня в Шымкенте аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев принял участие в торжественной церемонии «Первого звонка» в средней школе №129 в микрорайоне «Сауле» и поздравил всех учителей и учеников с Днем знаний, сообщает Zakon.kz





«Этот день дает старт началу нового учебного года, новым свершениям и новым успехам. Именно в школе закладывается основа, благодаря которой, в дальнейшем, вы займете достойное место в обществе. Сегодня для реализации ваших успешных целей в нашей стране созданы все условия. И все это стало возможным благодаря дальновидной и мудрой политике Главы нашего государства Нурсултана Абишевича Назарбаева. От всей души поздравляю Вас с Днем Знаний!», - сказал Ж.Туймебаев в своем поздравительном слове.





Отметим, что новая школа рассчитана на 1200 мест. Сегодня количество учащихся в школе насчитывает 1350 учеников. 3-х этажное учебное заведение оборудовано по современным стандартам. Школа построена по программе «Нұрлы Жол» и оснащена кабинетами химии, физики, биологической лабораторией, мультимедийным и лингафонным кабинетом, а также компьютерным классом, библиотекой, конференц и читальтельным залами.





Затем глава региона посетил две школы на 1200 мест, расположенных в микрорайонах «Достык» и «Кайнарбулак».





Ознакомившись с работой учебных заведений, глава региона осмотрел мастерскую для мальчиков и швейный цех для девочек.





В разговоре с учителями Жансеит Туймебаев отметил, что помимо общего образования ученикам необходимо предоставить углубленное обучение по различным профессиональным специальностям, а также напомнил о необходимости продумать выдачу специальных сертификатов, в рамках швейных мастерских, слесарных цехах и





кружков по рукоделию. В то же время аким напомнил, что эти сертификаты не будут лишними, в рамках исполнения поручения Главы государства о профессиональной подготовке молодежи. Наряду с этим, аким отметил необходимость организовать совместную работу родителей и школы, направленную на воспитание детей.





Стоит отметить, в Южно-Казахстанской области в новом 2017-2018 учебном году сдано в эксплуатацию 20 школ. 15 объектов построены по программе «Нурлы Жол», а остальные за счет средств из областного бюджета. В регионе, из числа введеных в эксплуатацию школ в новом учебном году - 6 вновь построенные. Таким образом, количество школ увеличилось с 1021 до 1027.





Напомним, что в новом учебном году в области за парты школ сядут около 640 тыс. школьников, из них порядка 73 тысяч детей пойдут в первый класс. Помимо этого, в области трудятся более 69 тыс. учителей.





Ожидается, что до конца года на благо страны будут сданы в эксплуатацию еще 9 объектов образования. По словам ответственных руководителей отрасли, таким образом, в регионе решится проблема с 8 аварийными и 12 трехсменными школами. Строительство оставшихся 23 школ продолжится в 2018-2019 годы, что в свою очередь полностью решит проблему аварийных и трехсменных школ. Также, в области учащиеся 2,5,7 классов обеспечены новыми учебниками.











