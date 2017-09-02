Школьный бум: 24 новой школы распахнули свои двери для 26 тысяч школьников Жетысу

В Алматинской области до конца текущего года откроются еще 11 школ.

День знаний – это самый долгожданный день для тех, кто впервые переступает школьный порог. В новом учебном году в 742 школах Алматинской прозвенели первые звонки передает Zakon.kz





Поздравить с началом нового учебного года педагогов и учащихся средней школы №11 села Коктал приехал заместитель акима Алматинской области Жаксылык Омар.









- От имени руководства Алматинской области поздравляю вас с началом нового учебного года! Сегодня в Казахстане около 380 тысяч детей пошли в первый класс. Из них 49 тысяч детей – в Алматинской области. В целом по республике сегодня открылись 35 новых школ и из них 24 школы распахнули свои двери в нашей области, в которых будут обучаться 26 200 учеников. В нашем регионе имеется 742 школы где обучаются более 375 тысяч детей. Я хочу адресовать им мои искрение пожелания успехов на пути к качественному образованию. Школа – это первый жизненный этап, где формируется личность и оттачивается характер человека. Благодаря прямой поддержке Президента, образование стало одним из приоритетных направлений развития страны. Здесь я бы хотел подчеркнуть и огромную роль учителей. Если государство тратит миллиарды тенге для развития системы образования, то учителя тратят гораздо больше нервных клеток для ее реализации. Это говорит об огромной ответственности и кропотливой работе наших педагогов. Именно поэтому из года в год мы уделяем особое внимание на подготовку и повышение квалификации педагогического корпуса", - отметил замакима.









Школьная праздничная форма, цветы, торжественные речи. Так в торжественной линейке учащиеся пели, читали стихи, танцевали. А старейшины желали детишкам – хорошего учебного года и пятерок. Затем прозвенел долгожданный, традиционный звонок. После чего ребята пошли в свои классы на первый урок.





- Я очень рад, что обучаюсь именно в этой школе. У нас работают самые лучшие учителя. Они нам дают отличные знания. И мы в благодарность, постараемся оправдать их надежды. Ведь будущее страны в наших руках, - говорит ученик 10 класса Ильяс.









Напомним, что в Алматинской области до конца текущего года откроются еще 11 школ. При этом все они расположатся в густонаселенных районах области, что позволит значительно разгрузить существующие школы и повысить качество образования. Таким образом, в текущем году в Алматинской области полностью решен вопрос аварийных школ, а уже в следующем году планируется ликвидировать трехсменное обучение.



