Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2, два человека погибли

2 сентября 2017, 16:30

Основной версией крушения самолета стала ошибка пилота при выполнении фигуры высшего пилотажа.

Самолет Ан-2 разбился в Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли", - сказал источник.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.

"Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.

При ударе о землю самолет загорелся.
На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.

Фото: ptzgovorit.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...