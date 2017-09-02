В Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2, два человека погибли

Самолет Ан-2 разбился в Балашихе во время авиашоу, выполняя показательный полет.

"Самолет на низкой высоте выполнял показательный полет. Пилот не справился с управлением, в результате Ан-2 упал. Два человека, находившиеся на борту, погибли", - сказал источник.





Как сообщили ТАСС в экстренных службах, основная версия крушения Ан-2 - ошибка экипажа при выполнении фигуры высшего пилотажа.





"Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. При выполнении мертвой петли, возможно, была допущена ошибка, пилот не справился с управлением, и самолет упал", - сказал источник.





При ударе о землю самолет загорелся.

На земле жертв и разрушений нет. Авиашоу проводилось на аэродроме Черное ДОСААФ. Показательные выступления были приурочены к 70-летию Ан-2.



