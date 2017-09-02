Акжолу Сансызбаю, спасшему девочку от насильника в Актау, подарили велосипед

11-летний Акжол Сансызбай, который спас семилетнюю девочку от изнасилования и в один день стал героем всех СМИ, получил велосипед от местной полиции. Этот подарок ждал отважного школьника в родной школе в День знаний

День знаний в связи с празднованием Курбан айта перенесли на 2 сентября. В 22 средней школе Актау этот день особенно торжественный: ребят поздравили не только с началом учебного года, но и тем, что они учатся вместе с настоящим героем.





Напомним, происшествие случилось 27 августа в 3Б микрорайоне областного центра, где Акжол Сансызбай проживает со своей семьей. Проходя мимо стройки, мальчик услышал крики и увидел, как незнакомец тащит девочку на стройку.





Школьник пошел за ними, а когда удостоверился в преступных намерениях незнакомца, вступился за его жертву. Благодаря отваге подростка, по сути, ребенка, полицейские задержали подозреваемого по горячим следам и, самое главное, не случилось беды с девочкой.





- Это очень смелый поступок и очень приятно, что у нас в городе есть такие ребята. Мы решили, что велосипед станет не просто подарком, благодарностью за отвагу, но и приобщит подростка к здоровому образу жизни, - говорит представитель местной полицейской службы Эльвира Касанова.





На торжественной линейке присутствовали директор и педагоги школы, учащиеся. Все они поздравили Акжола с началом учебного года, отметили, что он стал примером для всех остальных.





В Мангистау это не первый случай подобного поведения детей в экстремальных ситуациях. Ребята уже доказывали, что они обладают истинной отвагой, когда речь идет о спасении людей.





Это можно сказать о школьнике из Бейнеу Галымжане Кузембаеве, который спас из горящего дома трех соседских детей. Происшествие случилось в конце минувшего года.





Увидев языки пламени из окна, восьмиклассник, не дожидаясь огнеборцев, бросился в огонь и по одному вытащил троих испуганных малышей.





Тогда ученика 8Б класса огнеборцы наградили почетной медалью "За отвагу на пожаре" и подарили ему велосипед.