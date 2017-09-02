В Наурызбайском районе Алматы открылась новая школа в рамках программы «Туған жер»

В целом, сегодня в городе за школьные парты сели свыше 230 тысяч детей, из них 26 тысяч являются первоклассниками.

Аким Алматы Бауыржан Байбек открыл новую казахскую школу-гимназию №174, которая впервые распахнула свои двери для школьников микрорайона «Шұғыла» Наурызбайского района, сообщает пресс-служба акима Алматы.









В учебном заведении, построенном в рамках программы «Туған жер» благотворительным фондом «Сәби», будут обучаться 1314 учеников, а в первый класс пойдут 245 детей.





В целом, сегодня в Алматы за школьные парты сели свыше 230 тысяч детей, из них 26 тысяч являются первоклассниками.









В своем приветственном слове аким Алматы отметил, что за три года с момента образования нового Наурызбайского района количество учащихся в средних школах увечилось почти в два раза, достигнув 12 тысяч школьников. В этой связи в 2016 году по программе «Нұрлы жол» в микрорайоне «Қалқаман» построена новая школа №157 на 900 мест. Ведется строительство еще одной школы в микрорайоне «Ақжар» на 1200 мест. В двух школах Наурызбайского района ведутся работы по сейсмоусилению и ремонту зданий.









Для предоставления качественного образования обеспечено стопроцентное оснащение школ города современными кабинетами физики, химии, биологии, лингафонно-мультимедийными кабинетами, интерактивными досками и др . К примеру, новая школа в Наурызбайском районе оснащена 10 лингафонно-мультимедийными кабинетами новой модификации, кабинетами физики, химии, биологии и четырьмя кабинетами информатики, двумя спортивными залами и др.





Поздравив учеников и родителей с началом нового учебного года, аким Алматы провел открытый урок для старшеклассников школы, посвященный программе «Рухани жаңғыру».





«Как сказал Елбасы в своей программной статье «Рухани жаңғыру», «...культ образования должен быть всеобщим. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех». Вместе с тем, непременным условием успешной реализации этой задачи является транспарентность учреждений образования, открытость для общественности», - отметил Б.Байбек.









В текущем учебном году в рамках программы «Рухани жаңғыру» в пяти школах города планируется организация интегрированного курса по краеведению через изучение истории, географии и культуры родного края. В ходе встречи Бауыржан Байбек рассказал учащимся о проекте «Сакральная география Казахстана», в который были включены объекты историко-культурного наследия Алматы. Среди них археологический парк-заповедник «Боралдайские сакские курганы», монументы «Тәуелсіздік таңы» и «Тәуелсіздік», Свято-Вознесенский кафедральный собор, мавзолей Райымбек батыра и дом-музей имени Ахмета Байтурсынова.





Напомним, в этом году исполнилось 3 года с момента Указа главы государства о создании нового Наурызбайского района.





За этот период было заасфальтировано 188 км районных дорог, 64 многоквартирных дома были подключены к теплоснабжению. Район на 100% обеспечен газоснабжением.

Построены 2 школы, 3 поликлиники, на принципах ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок.









Проведены строительные работы по берегоукреплению общей протяженностью 7,7 км вдоль русла реки Каргалы, а также благоустройство прилегающей территории, образовав новый центр досуга для жителей района.









Буквально несколько дней назад состоялось открытие нового административно-делового центра Наурызбайского района, где расположились районный акимат, суд, прокуратура, ЦОН, ЗАГС, Казпочта, банк, центр выплаты пенсий, управления государственных доходов, юстиции и др.







