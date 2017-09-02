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Анджелина Джоли борется с новым недугом

2 сентября 2017, 17:07

Вскоре Анджелине предстоит перенести операцию.

В последние недели поклонники Анджелины Джоли обратили внимание на изможденный вид актрисы. По мнению общественности, Джоли так исхудала, что уже совсем не похожа на ту красотку, которой была раньше, пишет Dni.ru

Оказалось, что звезда борется с новым недугом, и вскоре Анджелине предстоит перенести операцию. Дело в том, что у 42-летней Джоли обострилось ее давнее заболевание — варикозное расширение вен. Актриса считала этот недуг пустяком и долгое время откладывала лечение, теперь заболевание достигло той стадии, когда без операции не обойтись.

Отметим, что варикоз – застой крови в венах – очень серьезное заболевание. Как утверждают специалисты, оно может сопровождаться образованием сгустков, то есть тромбов, а это уже представляет серьезную угрозу для жизни.

Напомним, что Анджелина не так давно перенесла две сложные операции – двойную мастэктомию, которую она сделала, чтобы предотвратить развитие онкологического заболевания, а также операцию по части гинекологии.

Фото: popcornnews.ru

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