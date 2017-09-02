Астанчан призывают быть внимательнее на дорогах в первые дни учебного года

В целях безопасности необходимо детям знать правила перехода проезжей части и вместе с родителями составить свой безопасный маршрут до дома.

Сегодня во всех образовательных объектах столицы прозвенел первый звонок. Глава города Асет Исекешев совместно с заместителями совершил объезд ряда школ и ознакомился с подготовкой образовательных объектов к новому учебному году, сообщает официальный сайт города Астаны





Учитывая количество первоклассников, прибывающих детей из других регионов и студентов высших учебных заведений, аким призвал родителей, водителей автомашин и самих учащихся быть бдительными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.





Кроме того, в целях безопасности и комфортного пребывания на дорогах столицы глава города призвал жителей столицы закрепить детям знания по правилам перехода проезжей части и вместе с родителями составить свой безопасный маршрут по передвижению к образовательным объектам.





На сегодняшний день систему образования города Астаны представляют 422 организации. А именно 264 объекта дошкольного образования, 95 объектов среднего образования, 34 учебных заведения технического и профессионального образования.





В настоящее время в городе функционируют 264 дошкольных учреждения различного типа, в том числе 97 государственных, два ведомственных и 116 частных и 49 мини-центров.





В столице работают 95 общеобразовательных школ, из них 84 государственных и 11 частных школ.





Вместе с тем в новом учебном году в столицу прибыли 23 тысячи школьников. Среди них около 17 тысяч первоклассников.





Также на сегодняшний день подготовка специалистов ведется в 34 колледжах (12 государственных и 22 частных) по 66 специальностям и 113 квалификациям. Техническим и профессиональным образованием в городе Астане охвачено 26 262 человека, как правило, это молодежь от 15 до 20 лет.





В 2017 году стартовал проект «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», которым будет охвачено 4757 студентов.





Более 1000 студентов охвачены дуальным обучением.



