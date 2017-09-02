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В США арестовали "мужчину-вампира", который пил кровь голубей

2 сентября 2017, 17:34

Сам живодёр заявил, что является вампиром.

В настоящий момент с подозреваемым работают правоохранители и медики, которые проверяют его на вменяемость, сообщает Life.ru

В Нью-Йорке полицейские задержали 34-летнего местного жителя по имени Даниэль Дентре, который обезглавил двух голубей и выпил их кровь возле Нью-Йоркской публичной библиотеки. Об этом сообщает NBC News.

О странном поведении мужчины сообщили очевидцы, которые и позвонили 911 (телефон экстренных служб в США. — Прим. Ред.). Сам живодёр после того, как обезглавил птиц и выпил их кровь, заявил, что является вампиром.

Фото: newinform.com

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