В США арестовали "мужчину-вампира", который пил кровь голубей

В настоящий момент с подозреваемым работают правоохранители и медики, которые проверяют его на вменяемость , сообщает , сообщает Life.ru





В Нью-Йорке полицейские задержали 34-летнего местного жителя по имени Даниэль Дентре, который обезглавил двух голубей и выпил их кровь возле Нью-Йоркской публичной библиотеки. Об этом сообщает NBC News.





О странном поведении мужчины сообщили очевидцы, которые и позвонили 911 (телефон экстренных служб в США. — Прим. Ред.). Сам живодёр после того, как обезглавил птиц и выпил их кровь, заявил, что является вампиром.



