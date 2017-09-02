Маленькому жирафенку из Алматинского зоопарка дали имя: Алма теперь его новая гордость
2 сентября 2017, 18:16
Сначала были выбраны три лучших имени: Софи, Алма и Экспо.
Самки жирафа, которая недавно родилась в Алматинском зоопарке наконец - то выбрали имя. Теперь ее кличут Алма, передает Zakon.kz
"Спасибо всем, кто принял участие в голосовании! Совместными усилиями мы с вами выбрали имя для жирафенка — Алма! Алма — новая гордость зоопарка и города!". Об этом сообщается на официальной странице зоопарка в Facebook.
Как отметили в пресс-службе зоопарка, имя жирафенку выбирали 10 дней. За это время предлагали разные варианты имен: Линда, Жозефина, Жизель, Габриэла, Изабэлла, Агата, Большеглазка, Аксауле, Аурика, Зара, Адеми и даже Дейнерис, Кхалиси, и даже Экспосита.
Затем были выбраны 3 самые популярные: Софи, Алма и Экспо. Большинство отдали свои голос за имя или кличку Алма.
Алма - новая гордость зоопарка и города.
Напомним, что родителями новорожденной стали взрослая пара жирафов - Хан и Грация. Родилась молодая жирафа 8 августа.
Фото: Facebook
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