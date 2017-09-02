Скандал вокруг учебника русского языка для 7 класса: эксперты ответили на замечания родителей

Эксперты считают, что пора понять: современный учебник – это уже не источник информации, а навигатор.





Составители говорят, что действительно, учебник имеет непривычную структуру, да к тому же ещё идёт в комплекте с электронным приложением.





По их словам, содержание учебника отражает исключительно современные реалии. И в любом случае, по прошествии четырёх лет пособие будет переиздано.





Каримова Бейбиткуль, директор Республиканского научно-практического центра "Учебник", пояснила, что такая практика существует во всех развитых странах. Например, в Австрии учебники переиздаются ежегодно. «Через четыре года этот учебник, несомненно, устареет – морально и физически.





Бейбиткуль Сарсенхановна рассказала, как происходит работа над созданием учебных пособий. В частности, над этим учебником трудился авторский коллектив, сформированный издательством. Основным автором выступила Зинаида Сабитова, которая работала и над предыдущими учебниками по русскому языку. Только на этот раз она разработала пособие в соответствии с обновленным содержанием школьного образования. Так или иначе, до 2020 года будут обновлены абсолютно все школьные учебники. Общий подход к ним, по словам Каримовой, одинаковый – это личностно-ориентированные учебные пособия.





«Похоже, что авторы решили совместить в одном учебнике все предметы, включая информатику», – иронизируют критики, публикующие своё мнение в тех же соцсетях, от которых они стремятся оградить своих детей. Эксперты парируют: грамматика, орфография и пунктуация по-прежнему являются основой программы изучения русского языка. А вот подход к изучению действительно изменился. По мнению участников брифинга, тексты пособия приносят определённую пользу, обогащают словарный запас, развивают речевые навыки. В них поднимаются темы этики и семейных ценностей, рассказывается о мире вокруг нас, о профессиях.





По мнению Уразаевой Куралай, доктора философских наук и одного из разработчиков учебных программ по русскому языку, разработка новой школьной программы – это болезненный процесс, который всегда вызывает резонанс в обществе. Новые технологии меняют всё: от организации учебного процесса до роли учителя и самого ученика в этом процессе. Например, прежде чем учить детей по учебникам с обновленным содержанием, учитель должен сам пройти обучение по так называемой кембриджской технологии обучения. Постоянная смена деятельности на уроке, взаимодействие в группах, упор на функциональность знаний – всё это должно способствовать развитию самостоятельности учеников.





Эксперты отмечают, что современный учебник – это уже не источник информации, а навигатор. Он – как и учитель – направляет, помогает формировать необходимые навыки, учит искать информацию, – таково мнение Каримовой Бейбиткуль. Поэтому сегодня постепенно уходят в прошлое задания наподобие «перепиши», «вставь пропущенную букву». Новая методика больше ориентирована на функциональную, аналитическую практику.





Немаловажно, что сейчас, когда многие из пособий ещё не утверждены, каждый житель республики может принять непосредственное участие в их создании. Бейбиткуль Сарсенхановна призвала заинтересованных лиц просмотреть и прокомментировать выставленные на сайте центра «Учебник» проекты будущих пособий и пообещала, что их пожелания обязательно примут к сведению.







