Аким ЮКО посетил Дом ветеранов

Я убежден, что забота со стороны нашего государства будет расти и дальше - Жансеит Туймебаев.

Сегодня в Шымкенте аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил Дом ветеранов и поздравил пожилых людей с праздником Курбан айт. В праздновании священного мусульманского праздника приняли участие около 200 ветеранов, для которых был накрыт стол и вручены подарки , сообщает пресс-служба акима ЮКО.









«За сегодняшним столом присутствуют ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, матери-героини, труженики тыла. Всю свою жизнь Вы посвятили процветанию нашей страны и благополучию будущих поколений. Вы заслужили лечение в таких лечебно-оздоровительных центрах. Здесь на каждого пациента выделены два работника. Кроме того, здесь для наших ветеранов предусмотрено достаточно помещений для проведения различных терапевтических процедур. Вы знаете, что глава государства уделяет особое внимание социальной сфере нашей страны - здравоохранению и образованию. Я убежден, что забота со стороны нашего государства будет расти и дальше», - сказал глава региона.









Отметим, что КГУ «Дом ветеранов» подведомственно управлению координации занятости и социальных программ ЮКО. На сегодня здесь лечебно-оздоровительных мерами охвачено получают 175 человек, в числе которых ветераны, труженики тыла, пенсионеры, матери-героини, инвалиды, а также ветераны войны в Афганистане.





Каждые пятнадцать дней лечебно-оздоровительный центр может принять 200 ветеранов. Ежегодно лечение получают порядка 4000 ветеранов Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, удостоенные звания «Халық қаһарманы», награжденные орденом Трудовой Славы III степени, подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также пенсионеры и инвалиды.





Фото: пресс-службы







