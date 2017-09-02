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Трагедия на железной дороге: в Алматинской области поезд насмерть сбил девушку в наушниках

2 сентября 2017, 20:01

Девушка не слышала сигнал. Наезд предотвратить не удалось.

В Алматинской области на участке Отар-Алматы-1, пер. Чемолган-БП-4030 поезд № 232 сообщением «Астана-Алматы-2» насмерть сбил девушку в наушниках, перебегавшую путь в неположенном месте, сообщает Zakon.kz со ссылкой на информацию с сайта АО "КТЖ- Грузовые перевозки".

Трагический случай произошел в 07.38 часов. Поезд при скорости 70−75 км/час применил экстренное торможение на 4028 км пк 3 возле железнодорожного переезда из-за нахождения на путях постороннего человека.

"Девушка перебегала железнодорожный путь, на подаваемые звуковые сигналы не реагировала. Наезд предотвратить не удалось. Личность установлена. Информация о случившемся передана в ЛОВД ст. Чемолган. В момент трагедии пострадавшая была в наушниках и не реагировала на подаваемые сигналы машиниста", - говорится в сообщении.

Как отметили в АО "КТЖ- Грузовые перевозки", анализ травматизма на железных дорогах свидетельствует, что одной из главных причин наезда подвижного состава на людей является грубое нарушение правил личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях станций и перегонов. Как правило, люди переходят железнодорожные пути в неустановленных местах, в состоянии алкогольного опьянения, не слышат шум приближающегося поезда и сигналы машиниста, так как говорят по телефону или в наушниках слушают музыку.

Железнодорожники регулярно проводят разъяснительную работу среди населения, в школьных и студенческих аудиториях, рассказывая о правилах нахождения на железнодорожных путях. В связи с началом учебного года в сентябре этого года во всех регионах поручено провести разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях, прилегающих к объектам железнодорожного транспорта.

Также совместно с сотрудниками линейных отделов полиции и ВЖДО проводятся рейдовые проверки и разъяснительные работы с жителями, проживающими вблизи железнодорожной сети и занимающимися скотоводством о правилах выпаса скота.

Фото: ktzh-gp.kz

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