В аэропорту Брюсселя эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва
2 сентября 2017, 20:06
51-летний пассажир, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар».
Из-за угрозы взрыва в аэропорту Брюсселя эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair. Как сообщил телеканал VRT, лайнер должен был вылететь из брюссельского аэропорта Завентем в Мадрид, передает Росбалт.
Однако во время посадки 51-летний пассажир, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар». Он был задержан, а пассажиры эвакуированы.
После самолет был осмотрен. В ходе проверки правоохранители не нашли ничего подозрительного.
По данным СМИ, мужчина, вероятнее всего, был пьян.
По факту произошедшего начато расследование.
Фото: cdn.iz.ru
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