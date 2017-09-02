В аэропорту Брюсселя эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

51-летний пассажир, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар».

Из-за угрозы взрыва в аэропорту Брюсселя эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair. Как сообщил телеканал VRT, лайнер должен был вылететь из брюссельского аэропорта Завентем в Мадрид , передает , передает Росбалт.





Однако во время посадки 51-летний пассажир, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар». Он был задержан, а пассажиры эвакуированы.





После самолет был осмотрен. В ходе проверки правоохранители не нашли ничего подозрительного.





По данным СМИ, мужчина, вероятнее всего, был пьян.





По факту произошедшего начато расследование.



