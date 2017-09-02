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В аэропорту Брюсселя эвакуировали самолет из-за угрозы взрыва

2 сентября 2017, 20:06

51-летний пассажир, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар».

Из-за угрозы взрыва в аэропорту Брюсселя эвакуировали самолет авиакомпании Ryanair. Как сообщил телеканал VRT, лайнер должен был вылететь из брюссельского аэропорта Завентем в Мадрид, передает Росбалт.

Однако во время посадки 51-летний пассажир, заявил, что у него бомба, а также выкрикнул фразу «Аллах Акбар». Он был задержан, а пассажиры эвакуированы.

После самолет был осмотрен. В ходе проверки правоохранители не нашли ничего подозрительного.

По данным СМИ, мужчина, вероятнее всего, был пьян.

По факту произошедшего начато расследование.

Фото: cdn.iz.ru

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