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Токсичный дым окутал Мадрид

2 сентября 2017, 21:10

На складе горят 40 тонн магния и алюминия, пострадал один человек.

Облако токсичного дыма распространяется над столицей Испании Мадридом после возгорания на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада, передает Росбалт.

По данным издание Pais, на складе горят 40 тонн магния и алюминия, пострадал один человек. В данное время пожарные борются с огнем.

Дым ядовит и опасен для человека, в связи с чем власти трех муниципалитетов столицы — Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио — рекомендовали жителям не покидать свои дома и принять меры предосторожности.

Предупреждение затронуло более чем 34,5 тыс. жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид. При этом пожарные обещают отменить его через несколько часов.

Фото: pikabu.ru

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