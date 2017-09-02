Токсичный дым окутал Мадрид
2 сентября 2017, 21:10
На складе горят 40 тонн магния и алюминия, пострадал один человек.
Облако токсичного дыма распространяется над столицей Испании Мадридом после возгорания на производственном складе в муниципалитете Фуэнлабрада, передает Росбалт.
По данным издание Pais, на складе горят 40 тонн магния и алюминия, пострадал один человек. В данное время пожарные борются с огнем.
Дым ядовит и опасен для человека, в связи с чем власти трех муниципалитетов столицы — Уманес, Гриньон и Моралеха-де-Энмедио — рекомендовали жителям не покидать свои дома и принять меры предосторожности.
Предупреждение затронуло более чем 34,5 тыс. жителей юга испанского автономного сообщества Мадрид. При этом пожарные обещают отменить его через несколько часов.
Фото: pikabu.ru
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