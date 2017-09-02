Алматинка, лишившаяся ног после ДТП не оставляет тренировки
2 сентября 2017, 21:29
Так держать, Катя!
Екатерина Парафиева, потерявшая ноги в ДТП на своей странице в Instagram поздравила казахстанцев с началом учебного года и показала свою "линейку", передает Zakon.kz
Как оказалось, девушка не бросает тренировки, неустанно трудиться, преодолевает себя. Комментаторы выражают ей поддержку и желают выздоровления.
Ранее, мы сообщали, что Катя пробовала себя в боксе - отрабатывали несколько видов ударов для укрепления плечевого пояса и косых мышц.
Напомним, ДТП произошло 16 июня на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Девушки ехали в западном направлении в автомобиле Honda CRV, у которого после наезда на люк оказалось пробито колесо. Они остановились в левом ряду, включили "аварийку" и вышли из машины. В этом же ряду двигалась Toyota Camry, которая начала перестраиваться в средний ряд. В момент совершения маневра в нее врезался автобус. От удара в заднюю часть Toyota Camry откинуло в сторону Honda, и таким образом две девушки оказались зажаты между машинами. Позже стало известно, что одной из пострадавших врачи ампутировали ноги.
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