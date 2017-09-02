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Беспорядки в Астане: на левом берегу города полицией перекрыто несколько улиц

2 сентября 2017, 21:54

По неподтвержденной пока информации, драку устроили рабочие строящегося объекта Абу-Даби плаза.

Полицейские по неизвестной причине перекрыли пересечение улиц Алматы и Туркестан и Мангилик Ел на левобережье Астаны, передает Sputnik Казахстан.

Прохожих и автомобили не пропускают через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи и противопожарной службы.

Происходящее вызвало интерес прохожих: по информации корреспондента Sputnik Казахстан, на месте собрались около 70 человек.

В пресс-службе столичного департамента внутренних дел обещали предоставить ответ позднее.

"Мой знакомый живет в этом здании для рабочих комплекса "Абу-Даби Плаза". Он сказал мне где-то час назад, что происходит что-то наподобие забастовки. Я с ним переписывался, он не выходит из комнаты и в безопасности", — сказал очевидец, не пожелавший представиться.

К месту проехали два автобуса с полицейскими.

Очевидцы возмущаются тем, что прошло почти два часа, а дорогу так и не открывают. Все еще слышны шум и крики.



По информации Today.kz, толпа людей устроила беспорядки на левом берегу в Астане. События разворачиваются за строящимся Абу-Даби плаза.

По неподтвержденной пока информации, драку устроили рабочие строящегося объекта.

На месте замечены несколько машин полиции. Улица перекрыта. За происходящим наблюдает большое количество людей.











Фото: sputniknews.kz, today.kz, соцсети

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