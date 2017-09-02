Беспорядки в Астане: на левом берегу города полицией перекрыто несколько улиц

Происходящее вызвало интерес прохожих: по информации корреспондента Sputnik Казахстан, на месте собрались около 70 человек.

В пресс-службе столичного департамента внутренних дел обещали предоставить ответ позднее.





"Мой знакомый живет в этом здании для рабочих комплекса "Абу-Даби Плаза". Он сказал мне где-то час назад, что происходит что-то наподобие забастовки. Я с ним переписывался, он не выходит из комнаты и в безопасности", — сказал очевидец, не пожелавший представиться.





К месту проехали два автобуса с полицейскими.





Очевидцы возмущаются тем, что прошло почти два часа, а дорогу так и не открывают. Все еще слышны шум и крики.









