Беспорядки в Астане: на левом берегу города полицией перекрыто несколько улиц
2 сентября 2017, 21:54
По неподтвержденной пока информации, драку устроили рабочие строящегося объекта Абу-Даби плаза.
Полицейские по неизвестной причине перекрыли пересечение улиц Алматы и Туркестан и Мангилик Ел на левобережье Астаны, передает Sputnik Казахстан.
Прохожих и автомобили не пропускают через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи и противопожарной службы.
Происходящее вызвало интерес прохожих: по информации корреспондента Sputnik Казахстан, на месте собрались около 70 человек.
В пресс-службе столичного департамента внутренних дел обещали предоставить ответ позднее.
"Мой знакомый живет в этом здании для рабочих комплекса "Абу-Даби Плаза". Он сказал мне где-то час назад, что происходит что-то наподобие забастовки. Я с ним переписывался, он не выходит из комнаты и в безопасности", — сказал очевидец, не пожелавший представиться.
К месту проехали два автобуса с полицейскими.
Очевидцы возмущаются тем, что прошло почти два часа, а дорогу так и не открывают. Все еще слышны шум и крики.
По информации Today.kz, толпа людей устроила беспорядки на левом берегу в Астане. События разворачиваются за строящимся Абу-Даби плаза.
По неподтвержденной пока информации, драку устроили рабочие строящегося объекта.
На месте замечены несколько машин полиции. Улица перекрыта. За происходящим наблюдает большое количество людей.
Фото: sputniknews.kz, today.kz, соцсети
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