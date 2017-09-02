По Лондону прошли маршем несколько тысяч веганов

Число отказавшихся от животной пищи в Великобритании за последние десять лет выросло на 350% — до 542 тысяч человек.

Несколько тысяч веганов – людей, отказавшихся от любой пищи животного происхождения – прошли колонной по центральному Лондону, протестуя против любых форм убийства животных, передает передает РИА Новости.





"Мы хотим громко заявить: мы не понимаем, как можно любить собак и кошек, но при этом, не моргнув глазом, есть поросят, овечек и телят", — сказала корреспонденту РИА Новости 38-летняя Хелен, которая полностью отказалась от мяса и молочных продуктов десять лет назад.





Шествие стартовало в полдень (14.00 мск) от Гайд-парка, а конечным пунктом стала Парламентская площадь. Сотни полицейских охраняли порядок на улицах, по которым шли демонстранты.





Организатором Официального марша за права животных выступила неправительственная организация Save Movement. Она ставит своей задачей информирование общественности об обращении с животными на фермах и агитацию за полный отказ от употребления в пищу мяса. К активистам Save Movement присоединились сторонники других организаций по защите животных и рядовые британцы, выступающие против мясоедства, употребления в пищу молочной продукции и производства одежды и аксессуаров из натуральной кожи.



Демонстранты выкрикивали лозунги "Планета – не только для людей" и "Они – как мы". Впечатляли разнообразием плакаты: "Мое тело – это не кладбище, а сад", "Спасай жизни – стань веганом", "Животные хотят жить", "Не ваша мать – не ваше молоко", "Я уже год как веган, а нехватки белка не ощущается", "Мясо – это убийство". Многие демонстранты для большей убедительности нарядились в животных сами, многие привели с собой собак. Участники акции активно приглашали прохожих вливаться в их ряды, раздавали буклеты и листовки.

"Единственный способ спасти нашу планету – это уметь сочувствовать другим. Сочувствие делает нас людьми", — отметил 24-летний Макс.

Судя по всему, у веганов есть своя аудитория: если верить опросам, число отказавшихся от животной пищи в Великобритании за последние десять лет выросло на 350% — до 542 тысяч человек.

Фото: ria.ru





