Конфликт исчерпан - Абаев прокомментировал волнения на Левом берегу в Астане

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев прокомментировал Sputnik Казахстан конфликт, который произошел между охранниками и рабочими комплекса "Абу-Даби Плаза" в Астане





"Произошел бытовой конфликт между сотрудниками охранного агентства и иностранными рабочими, которые работают на объекте "Абу-Даби Плаза". Конфликт полностью исчерпан" , — сказал Абаев по телефону.





По его словам, в ближайшее время столичный ДВД разошлет информацию о произошедшем.





"Мы просим граждан, жителей Астаны воздержаться от провокаций и непродуманных действий", — заключил министр.





Конфликт между рабочими едва не спровоцировал беспорядки в Астане вечером 2 сентября. Полиция перекрыла улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел на Левом берегу Астаны около девяти часов вечера. На место прибыл спецназ. На месте начали скапливаться люди, постепенно нарастал конфликт, завязывались драки. Официальные ведомства воздерживались от комментариев, но по слухам причиной стала драка между рабочими, строящими комплекс "Абу-Даби Плаза".



