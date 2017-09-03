Боксер Кайрат Ералиев стал чемпионом мира-2017

3 сентября 2017, 00:02

Ранее бронзовые медали завоевали Жомарт Ержан (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Василий Левит (91 кг).

Казахстанский боксер Кайрат Ералиев провел финальный поединок чемпионата мира-2017, пишет Sports.kz.

Его соперником стал американец Дюк Раган. Несмотря на то, что представитель США малоизвестен, он сумел навязать борьбу казахстанцу, но в итоге Ералиев победил — 3:2. Стоит отметить, что Кайрат впервые стал чемпионом мира, ранее он был обладателем «бронзы» этого турнира в 2013 году.

Ранее бронзовые медали завоевали Жомарт Ержан (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Василий Левит (91 кг).

Фото: sports.kz


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