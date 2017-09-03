Макгрегор сравнил себя с орангутаном

3 сентября 2017, 00:21

Я как орангутан в плену, который подчинился правилам цирка и стал неприлично богат — Макгрегор.

Ирландский боец Конор Макгрегор на свой странице в твиттере сравнил себя с орангутаном, передает Газета.ru

«Я как орангутан в плену, который подчинился правилам цирка и стал неприлично богат», — написал Макгрегор.

26 августа ирландец потерпел поражение в боксерском поединке против американца Флойда Мейвезера.



Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код