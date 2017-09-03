Макгрегор сравнил себя с орангутаном
3 сентября 2017, 00:21
Я как орангутан в плену, который подчинился правилам цирка и стал неприлично богат — Макгрегор.
Ирландский боец Конор Макгрегор на свой странице в твиттере сравнил себя с орангутаном, передает Газета.ru
«Я как орангутан в плену, который подчинился правилам цирка и стал неприлично богат», — написал Макгрегор.
26 августа ирландец потерпел поражение в боксерском поединке против американца Флойда Мейвезера.
The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 сентября 2017 г.
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