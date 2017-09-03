Макгрегор сравнил себя с орангутаном

Я как орангутан в плену, который подчинился правилам цирка и стал неприлично богат — Макгрегор.

Ирландский боец Конор Макгрегор на свой странице в твиттере сравнил себя с орангутаном, передает передает Газета.ru





«Я как орангутан в плену, который подчинился правилам цирка и стал неприлично богат», — написал Макгрегор.





26 августа ирландец потерпел поражение в боксерском поединке против американца Флойда Мейвезера.



