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В театре Волгограда прогремел взрыв

3 сентября 2017, 00:37

В результате происшествия никто не пострадал.

Очевидцы сообщили о мощном взрыве в здании «Театра в Леднике», который расположен на улице 10-й Дивизии НКВД в Волгограде, передает Росбалт.

По данным местного издания v1.ru, хлопок был такой силы, что из окон подвального помещения вылетели все стекла.

Отмечается, что на цокольном этаже здания, принадлежащего креативному бизнес-пространству «ЛОФТ1890», идет ремонт и, предположительно, взорвался газ.

Строительные работы проводились в клубе «Ледник», бригада рабочих красила помещение. Строители проводили пропитку кирпича специальным составом, а​ завершив работу, оставили его без проветривания. Один из них не отходя от места решил закурить сигарету. Малейшей искры хватило, чтобы пары краски воспламенились.

Эту информацию подтвердили и в МВД по Волгоградской области, отметив, что произошло воспламенение воздушно-газовой смеси. По данным ведомства, в результате происшествия никто не пострадал.

Теперь заказчику ремонтных работ предстоит компенсировать ущерб пострадавшим квартирам, которые лишились окон.

Фото: rosbalt.ru

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