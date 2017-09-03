В Алматы неадекватный водитель на Mitsubishi Galant подбил сразу 2 авто: Chevrolet и Matiz

В результате пострадали две девушки из малолитражки: водитель и пассажир. Их госпитализировали в больницу.

В Алматы на ул.Саина - Шаляпина под мостом, произошло ДТП с участием трех автомобилей. В аварии пострадали двое человек





Как рассказал один из участников ДТП - водитель Chevrolet, он двигался на север, а под мостом стоял сломанный микроавтобус Volkswagen, у которого перед этим оторвало колесо. К Chevrolet начал прижиматься Daewoo Matiz. И когда они поравнялись с микроавтобусом между ними попытался протиснуться Mitsubishi Galant.

У него это не получилось. Сначала он ударил в заднюю часть Chevrolet, а затем почти одновременно буквально вдавил Matiz в микроавтобус. В результате пострадали две девушки из малолитражки: водитель и пассажир. Их госпитализировали в больницу.





Очевидцы аварии отметили, что водитель Mitsubishi Galant вел себя неадекватно, в потоке двигался "шашками", то есть из ряда в ряд, всех по дороге подрезая и создавая аварийные ситуации. Они отметили также, что изначально автомобиль был без госномеров, в салоне находились пассажиры, от которых разило спиртным.





После ДТП, по ул.Саина образовалась пробка.



















































































