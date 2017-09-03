Абильхан Аманкул проиграл в финале чемпионата мира-2017

Его соперником стал украинец Александр Хижняк, являющийся действующим чемпионом Европы.

Казахстанский боксер Абильхан Аманкул провел финальный поединок чемпионата мира-2017 в весовой категории до 75 килограммов , пишет , пишет Sports.kz.





Его соперником стал украинец Александр Хижняк, являющийся действующим чемпионом Европы. Украинец попадал чаще соперника и победил — 5:0.





Ранее «золото» турнира завоевал Кайрат Ералиев (56 кг), а бронзовые медали достались Жомарту Ержану (49 кг), Аблайхану Жусупову (69 кг) и Василию Левиту (91 кг).





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