Илона Новоселова перед смертью устроила грандиозный скандал

Незадолго до смерти Новоселова приняла участие в съемках новой программы "Экстрасенсы: Битва сильнейших". О том, как проходила запись передачи рассказала продюсер шоу Ирина Сметанова,

Съемка программы про экстрасенсов с участием Илоны Новоселовой обернулась скандалом. Ясновидящая была сильно раздражена.

"Илона узнала, что будет сниматься вместе с Шепсом, на съемках они почему-то все время друг друга задевали", - вспоминает последнюю программу с Новоселовой Сметанова.





Ясновидящая не хотела находится рядом с экстрасенсом. "Дело в том, что когда мы выбираем экстрасенсов для съемок, мы не всегда сразу знаем, кто точно будет участвовать. Когда предлагали Илоне, про Шепса на тот момент не знали. В общем, этот факт подлил масла в огонь, Илона еще больше вспылила", – цитирует "СтарХит" продюсера.

В итоге Илона едва не сорвала запись всей программы. Позже Новоселова извинилась за свое поведение. По словам Сметановой, ясновидящая очень сожалела, что в пылу наговорила окружающим много гадостей.