Илона Новоселова перед смертью устроила грандиозный скандал
3 сентября 2017, 01:37
Ясновидящая не хотела находится рядом с экстрасенсом Шепсом.
Незадолго до смерти Новоселова приняла участие в съемках новой программы "Экстрасенсы: Битва сильнейших". О том, как проходила запись передачи рассказала продюсер шоу Ирина Сметанова, сообщает Dni.ru
Съемка программы про экстрасенсов с участием Илоны Новоселовой обернулась скандалом. Ясновидящая была сильно раздражена.
"Илона узнала, что будет сниматься вместе с Шепсом, на съемках они почему-то все время друг друга задевали", - вспоминает последнюю программу с Новоселовой Сметанова.
Ясновидящая не хотела находится рядом с экстрасенсом. "Дело в том, что когда мы выбираем экстрасенсов для съемок, мы не всегда сразу знаем, кто точно будет участвовать. Когда предлагали Илоне, про Шепса на тот момент не знали. В общем, этот факт подлил масла в огонь, Илона еще больше вспылила", – цитирует "СтарХит" продюсера.
В итоге Илона едва не сорвала запись всей программы. Позже Новоселова извинилась за свое поведение. По словам Сметановой, ясновидящая очень сожалела, что в пылу наговорила окружающим много гадостей.
Напомним, жизнь Илоны Новоселовой оборвалась 13 июня около 17:00 мск. Девушка выпала из окна. В полдень 15 июня ее тело было сожжено. Илона просила, чтобы после смерти ее непременно кремировали, и родственники исполнили последнюю волю ясновидящей.
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