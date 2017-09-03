Казахстанские боксеры завоевали на Чемпионате мира-2017: 1 «золото», 2 «серебра» и 3 «бронзы»

3 сентября 2017, 02:05

На прошлом мировом первенстве в Дохе казахстанцы довольствовались двумя серебряными наградами.

В Гамбурге подошел к завершению чемпионат мира по боксу, пишет Sports.kz.

Казахстанские боксеры получили на нем шесть медалей — «золото» турнира завоевал Кайрат Ералиев (56 кг), «серебро» у Абильхана Аманкула (75 кг) и Камшыбека Кункабаева (+91 кг), а бронзовые достались Жомарту Ержану (49 кг), Аблайхану Жусупову (69 кг) и Василию Левиту (91 кг).

Напомним, на прошлом мировом первенстве в Дохе казахстанцы довольствовались двумя серебряными наградами.

Фото: www.sports.kz

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