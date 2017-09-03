Погоду без осадков обещают синоптики в воскресенье

На западе республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .





Местами по республике усилится ветер, на западе с пыльной бурей, на севере местами - туман.





В Жамбылской, днем Южно-Казахстанской, Кызылординской, и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской областях днем местами усилится ветер, будет отмечаться гроза. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Карагандинской области днем местами ожидается гроза.





Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, местами Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара.





В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



