Погоду без осадков обещают синоптики в воскресенье
3 сентября 2017, 06:00
Местами по республике усилится ветер.
На западе республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами, на остальной территории ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике усилится ветер, на западе с пыльной бурей, на севере местами - туман.
В Жамбылской, днем Южно-Казахстанской, Кызылординской, и Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской областях днем местами усилится ветер, будет отмечаться гроза. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман. В Карагандинской области днем местами ожидается гроза.
Днем в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, местами Южно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара. В Актюбинской области ожидается сильная, местами очень сильная жара.
В Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, местами Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: ясно, +31°.
В Алматы: ясно, +28°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Fonstola
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