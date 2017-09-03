Экипаж с МКС приземлится в Карагандинской области
3 сентября 2017, 06:32
Космонавты перешли с МКС на борт "Союза МС-04" перед возвращением на Землю.
Трое членов экипажа Международной космической станции (МКС) в воскресенье вернутся на Землю в спускаемой капсуле транспортного космического корабля "Союз МС-04", сообщает ТАСС.
Космонавты перешли с МКС на борт "Союза МС-04" перед возвращением на Землю. Она приземлится юго-восточнее города Жезгазган в 04:22 по московскому времени (07.22 времени Астаны).
На Землю вернутся российский космонавт Федор Юрчихин, астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон, которая пробыла на орбитальной станции год - с 17 ноября 2016 года. Юрчихин и Фишер прибыли на орбиту 20 апреля 2017 года, продолжительность их пребывания в космическом полете составит к моменту посадки 135 суток.
Фото: Казинформ
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