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WhatsApp не работал в Казахстане

3 сентября 2017, 07:02

Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения.

В Казахстане произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp, сообщает МИА "Казинформ".

WhatsApp перестал работать ночью 3 сентября. Произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.

Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа мессенджера и возобновится отправка и получение SMS не сообщается.



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