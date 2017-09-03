WhatsApp не работал в Казахстане
3 сентября 2017, 07:02
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения.
В Казахстане произошел сбой в работе популярного мессенджера WhatsApp, сообщает МИА "Казинформ".
WhatsApp перестал работать ночью 3 сентября. Произошел сбой в работе популярного сервиса обмена мгновенными сообщениями.
Пользователи не могли ни получать, ни отправлять сообщения. Причины сбоя работы популярного мессенджера неизвестны. Когда будет восстановлена работа мессенджера и возобновится отправка и получение SMS не сообщается.
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