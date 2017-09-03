Казахстан уступил Кубе и Узбекистану на чемпионате мира-2017

У них также шесть медалей, но больше серебряных.

На чемпионате мира в Гамбурге (Германия) казахстанские боксеры завоевали шесть медалей, сообщает Sports.kz.





Кайрат Ералиев (56 кг) выиграл «золото», Абильхан Аманкул (75 кг) и Камшыбек Кункабаев (+91 кг) — «серебро», Жомарт Ержан (49 кг), Аблайхан Жусупов (69 кг) и Василий Левит (91 кг) стали бронзовыми призерами.





По наградам Казахстан уступил Узбекистану — у них также шесть медалей, но больше серебряных. Золотую медаль выиграл Шахрам Гиясов (69 кг), «серебро» у Хасанбоя Дусматова (49 кг), Жасурбека Латипова (52 кг) и Икболжона Холдарова (64 кг), «бронза» у Бектемира Меликузиева (81 кг) и Санжара Турсунова (91 кг).





Первое место в медальном зачете с семью наградами, пять из которых — высшей пробы, заняла Куба. «Золото» выиграли Хоанис Аргилагос (49 кг), Йосбани Веития (52 кг), Энди Крус Гомес (64 кг), Хулио Сесар ла Крус (81 кг) и Эрисланди Савон (91 кг), «серебро» — Ласаро Альварес (60 кг) и Рониэль Иглесиас (69 кг).









Фото: Данияра Майлыбаева



